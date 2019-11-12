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  12 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Пятеро мужчин изнасиловали 26-летнюю девушку в Кашкадарье

CA-NEWS (UZ) -  В городе в Карши, в Кашкадарьинской области Узбекистана, задержаны пятеро подозреваемых в изнасиловании 26-летней местной жительницы.

По данным газеты ведомственной газеты МВД"На посту", в октябре текущего года примерно в 1:30 ночи пятеро мужчин старше 30-ти лет схватили 26-летнюю девушку, идущую по улице, и насильно усадили в автомобиль.

Далее они отвезли ее в безлюдное место и изнасиловали.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 118 ("Изнасилование") Уголовного кодекса Узбекистана.

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