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  12 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Двое детей отравились угарным газом при пожаре в дачном массиве под Нур-Султаном

CA-NEWS (KZ) -  В результате пожара в доме в дачном обществе вблизи города Нур-Султана 11 ноября двое детей — 2016 и 2019 годов рождения — получили отравление угарным газом, младший из них госпитализирован с ожогом лица, сообщил столичный департамент по ЧС.

Инцидент произошел вечером в понедельник в дачном обществе «Керамика» в столице 11 ноября. Прибывшие к месту пожарные установили, что горит мебель, кровля и потолочное перекрытие частного жилого дома. О ликвидации огня объявили спустя 40 минут после поступления сообщения о пожаре. Причина пожара устанавливается, сообщили в пресс-службе.

В доме, где произошло возгорание, проживала семья с детьми. Мать в момент ЧП, по сообщениям, находилась на улице. По сообщению пресс-службы департамента, спасти младшего ребенка помогли работники расположенного неподалеку жилого комплекса, которые прибежали на помощь.

После пожара во времянке в феврале 2019 года в Астане (в марте город переименован в Нур-Султан) в микрорайоне Коктал-1, в результате которого погибли пять малолетних детей, в обществе поднимают проблемы социальной поддержки многодетных семей. На фоне проходивших в двух крупнейших городах и ряде регионов страны протестов многодетных матерей, потребовавших решения жилищного вопроса, увеличения пособий, предоставления льгот, правительство объявило об «усилении мер поддержки многодетных», главе КЧС объявили строгий выговор, в отставку отправили его заместителя.

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