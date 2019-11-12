В Узбекистане две девочки скончались в ванной, отравившись газом

CA-NEWS (UZ) - Две сестры скончались от отравления газом в Риштанском районе. Когда они находились в ванной, произошло отключение газа, подведенного к печи, сообщает Газета.уз, ссылаясь на Генеральную прокуратуру.

В Риштанском районе Ферганской области 11 ноября примерно в 6:30 от отравления бытовым газом скончались две сестры несовершеннолетнего возраста.

Когда они находились в ванной комнате, обогреваемой самодельной печью, произошла остановка подачи природного газа с последующим включением. Девочки скончались на месте.

Районная прокуратура ведет доследственные мероприятия по факту происшествия.