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  12 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане две девочки скончались в ванной, отравившись газом

CA-NEWS (UZ) -  Две сестры скончались от отравления газом в Риштанском районе. Когда они находились в ванной, произошло отключение газа, подведенного к печи, сообщает Газета.уз, ссылаясь на Генеральную прокуратуру.

В Риштанском районе Ферганской области 11 ноября примерно в 6:30 от отравления бытовым газом скончались две сестры несовершеннолетнего возраста.

Когда они находились в ванной комнате, обогреваемой самодельной печью, произошла остановка подачи природного газа с последующим включением. Девочки скончались на месте.

Районная прокуратура ведет доследственные мероприятия по факту происшествия.

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