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  12 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На нескольких перекрёстках Ташкента появилась «вафельная разметка». Что это такое?

CA-NEWS (UZ) -  В конце прошлой недели на нескольких перекрестках столицы Узбекистана появилась непривычная дорожная разметка, в связи с внешним видом прозванная людьми «вафельной», сообщили в ГУВД Ташкента.

«Вафельной разметкой» обозначают участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении.

«Вафельница» не запрещает поворота направо или налево в некоторых случаях, установленных ПДД.

Разметка выполняется в виде сетки с параллельными пересекающимися диагональными линиями жёлтого цвета и обозначенными границами. Может применяться самостоятельно либо совместно с дорожным знаком, предупреждающим о приближении к перекрёстку, на котором нанесена «вафельница».

Решение об использовании данного вида разметки было принято после ознакомления с успешным опытом Сингапура: нововведение позволило властям Сингапура существенно улучшить дорожную ситуацию.

На текущий момент сеткой из жёлтых линий разлинованы пересечения улицы Нукусской с улицами: Бобура, Абдуллы Каххара, Глинка, Бешагач, Мирабадской, Авлиё-Ота, Афросиаб – итого семь перекрёстков.

Экспериментальная разметка будет применена на регулируемых перекрестках, замеченных в частом возникновении заторов. В ближайшее время планируется нанесение вафельной разметки еще на 18 перекрёстках столицы, а именно пересечениях улиц Нукус – Тараса Шевченко, Нукус – Амира Темура, Нукус – Истикбол, Мустакиллик – Оккурган, Мустакиллик – Сайрам (7 проезд), Мирзо-Улугбек – Дурмон йули, Дурмон йули – Минбулак, Дурмон йули – Газалкент, Дурмон йули – Темур Малика, Мустакиллик – Шастри, Мустакиллик – Шахрисабз, Шахрисабз – Амира Темура, Алишера Навои – Зарафшан, Шарафа Рашидова – Алишера Навои, Шарафа Рашидова – Матбуотчилар, Шарафа Рашидова – Афросиаб, Фидоилар – Афросиаб, Шахрисабз – Афросиаб,

По завершению планируемых работ общее количество охваченных перекрёстков Ташкента будет равно 25.


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