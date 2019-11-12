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  12 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменабаде состоялась встреча рабочих групп по узбекско-туркменской границе

CA-NEWS (TM) -  C 6 по 12 ноября в Туркменабаде (Туркменистан) состоялась очередная встреча рабочих групп Совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы между Республикой Узбекистан и Туркменистаном.

В ходе переговоров были рассмотрены предложения по прохождению проектной демаркационной линии межгосударственной границы, а также по проведению аэрофотосъемочных работ, сообщила пресс-служба МИДа.

На встрече подготовлен проект План-графика встреч рабочих групп на 2020 год.

По итогам переговоров главы делегаций Республики Узбекистан Тулкин Абдуллаев и Туркменистана Мамед Мамедов подписали Протокол встречи.

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