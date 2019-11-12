Туркменистан подарил Афганистану трансформатор в качестве гумпомощи
- Туркменистан, общество
- 17:33, 12 ноября 2019
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- Обновлено: 18:38, 12 ноября 2019 English
CA-NEWS (TM) - В качестве гуманитарной помощи Афганистану будет передан трансформатор от Туркменистана, сообщило 11 ноября госинформагентство ТДХ.
Соответствующее распоряжение подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов. Согласно документу, министерству энергетики предписано безвозмездно передать Афганистану в качестве гуманитарной помощи трансформатор напряжением 220/110/10 кВ мощностью 125 МВА вместе с оборудованием.
Последний раз гумпомощь Афганистану была отправлена в июле. В нее вошли лекарства и средства медицинского назначения, текстиль и детская одежда, школьные учебники и принадлежности, кондитерские изделия.