Туркменистан подарил Афганистану трансформатор в качестве гумпомощи

CA-NEWS (TM) - В качестве гуманитарной помощи Афганистану будет передан трансформатор от Туркменистана, сообщило 11 ноября госинформагентство ТДХ.

Соответствующее распоряжение подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов. Согласно документу, министерству энергетики предписано безвозмездно передать Афганистану в качестве гуманитарной помощи трансформатор напряжением 220/110/10 кВ мощностью 125 МВА вместе с оборудованием.

Последний раз гумпомощь Афганистану была отправлена в июле. В нее вошли лекарства и средства медицинского назначения, текстиль и детская одежда, школьные учебники и принадлежности, кондитерские изделия.