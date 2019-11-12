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  12 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан подарил Афганистану трансформатор в качестве гумпомощи

CA-NEWS (TM) -  В качестве гуманитарной помощи Афганистану будет передан трансформатор от Туркменистана, сообщило 11 ноября госинформагентство ТДХ.

Соответствующее распоряжение подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов. Согласно документу, министерству энергетики предписано безвозмездно передать Афганистану в качестве гуманитарной помощи трансформатор напряжением 220/110/10 кВ мощностью 125 МВА вместе с оборудованием.

Последний раз гумпомощь Афганистану была отправлена в июле. В нее вошли лекарства и средства медицинского назначения, текстиль и детская одежда, школьные учебники и принадлежности, кондитерские изделия.

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