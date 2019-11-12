Аэропорт Алматы планируют продать турецкому инвестору

CA-NEWS (KZ) - Аэропорт Алматы планируют продать турецкому инвестору. Об этом рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов.

В настоящее время идут переговоры о продаже с одной турецкой компанией, рассказал министр, передает Atameken Business.

«Пока не могу прокомментировать, это, скорее всего, еще незавершенная сделка. Алматинский аэропорт находится в собственности частной компании, поэтому реализация идет. Те моменты, которые необходимо согласовать, Комитетом гражданской авиации проводятся соответствующие процедуры", – отметил он.

При этом новый инвестор уже владеет несколькими аэропортами, уточнил Атамкулов.

"Кажется, двумя аэропортами во Франции. Алматинский аэропорт – один из крупнейших в Центральной Азии. Нам необходима модернизация и реконструкция самого пассажирского терминала для удобства пассажиров, потому что ежегодно растет пассажиропоток через алматинский аэропорт. Тем более недавно был принят приказ министерства об открытом небе, это позволит увеличить маршруты", – заключил Атамкулов.

Местные СМИ сообщают, что компания, которая планирует купить аэропорт Алматы это турецко-французская компания TAV Airports Holding.