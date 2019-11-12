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  12 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ТПП Таджикистана и департамент коммерции провинции Хубэй КНР подписали соглашение о сотрудничестве

CA-NEWS (TJ) -  Вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества обсуждены 12 ноября в Душанбе в ходе встречи бизнес-кругов Таджикистана и провинции Хубэй КНР, передает НИАТ Ховар.

Инициатором встречи выступили Торгово-промышленная палата Республики Таджикистан и Департамент коммерции провинции Хубэй КНР.

В ходе деловой встречи выступили председатель Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан Джамшед Джумахонзода, директор Департамента коммерции провинции Хубэй Цзинь Цзюнь, советник по торгово-экономическим вопросам Посольства КНР в Таджикистане Сунь Янь.

Было отмечено, что Таджикистан заинтересован в развитии торгово-экономического сотрудничества с провинцией Хубэй. В настоящее время предприятия этой провинции участвуют в таких крупномасштабных проектах в Таджикистане, как проект по строительству гидроэлектростанции в Шурабе, проект по строительству предприятия по производству цемента в Согдийской области и других.

По словам директора Департамента коммерции провинции Хубэй Цзинь Цзюня, провинция Хубэй активно участвует в реализации инициативы «Один пояс — один путь».

В ходе презентации было отмечено, что провинция Хубэй находится в центре Китая, занимает площадь 185900 квадратных километров с населением 61 миллион человек.

В ходе деловой встречи были подписаны соглашения о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Республики Таджикистан и Департаментом коммерции провинции Хубэй КНР, а также между Ассоциацией агробизнеса Таджикистана и Палатой импорта и экспорта чая провинции Хубэй КНР.

Участникам встречи были показаны видеоролики о провинции Хубэй под названием «Это провинция Хубэй» и «С реки Янцзы выход на мировую арену».

Необходимо отметить, что с целью расширения экономического и промышленного сотрудничества между Таджикистаном и провинцией Хубэй КНР китайская делегация с 10 по 13 ноября находится в Таджикистане.

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