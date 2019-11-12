Кремль о предложении Назарбаева: Путин не хочет «встречи ради встречи» с Зеленским

фото: пресс-служба

CA-NEWS (KZ) - Российские власти признательны бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву за предложение провести в Казахстане встречу Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин не против подобной встречи, но к ней нужно тщательно подготовиться, сказал Песков. Он также отметил, что наладить отношения двух стран «невозможно без взаимности со стороны Киева», передает "Ъ".

Пресс-секретарь отметил, что сейчас российская сторона концентрируется на подготовке к саммиту в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция и Германия). Для его проведения должны быть выполнены все обязательства, согласованные Трехсторонней контактной группой (ТКГ) на встрече в Минске 29 октября, подчеркнул Дмитрий Песков.

Нурсултан Назарбаев утверждает, что Владимир Зеленский согласился на личную встречу с Владимиром Путиным. Президент Украины и ранее выражал заинтересованность во встрече, но при этом допускал, что, скорее всего, впервые лидеры двух стран встретятся в рамках «нормандского формата». Одним из условий проведения четырехстороннего саммита было разведение сил в Донбассе.