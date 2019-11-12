Премьер-министр Таджикистана посетил с официальным визитом Кувейт

CA-NEWS (TJ) - Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, в рамках своего официального визита в Государство Кувейт, встретился накануне с наследным принцем Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабир ас-Сабахом, передает Avesta.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития таджикско-кувейтского сотрудничества в экономической, инвестиционной, туристической сферах, а также вопросы совместной борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Премьер-министр Таджикистана пригласил наследного принца Кувейта посетить Таджикистан с официальным визитом. Приглашение было принято.

Также Кохир Расулзода провел встречу с главой Совета министров Кувейта Джабир аль-Мубарак аль-Хамад ас-Сабахом, с которым были обсуждены перспективы двухстороннего сотрудничества.

Вопросы развития и укрепления межпарламентских связей были обсуждены на встрече премьер-министра РТ со спикером парламента Кувейта.