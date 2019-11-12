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  12 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Жительница Монголии пыталась вывезти из Бурятии 27 килограммов нефрита
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (MNG) -  Жительница Монголии попыталась вывезти из России через Бурятию более 27 килограммов нефрита.

Контрабанду обнаружили во время досмотра автомобиля женщины на пропускном пункте Кяхта, сообщает 12 ноября АиФ.

Машину просканировали рентгеном с помощью специального оборудования и нашли за задним пассажирским сидением девять свёртков. В них обнаружились камни серо-зелёного цвета, а экспертиза подтвердила, что это необработанный нефрит – нефрит-сырец.

Общий вес контрабандных камней составил 27,2 килограмма, а стоимость превысила 205 тысяч рублей. Иностранка объяснила таможенникам, что за вознаграждение вывозила из России драгоценные бруски по просьбе незнакомого мужчины. Он же посоветовал ей спрятать камни, потому что физическим лицам нельзя перемещать через границу необработанный нефрит.

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