Казахстан и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ГЧП на $300 млн

CA-NEWS (KZ) - Председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Айдар Арифханов и главный исполнительный директор Стамбульского Центра государственно-частного партнерства (Istanbul PPPCoE) Эйюп Айдин подписали соглашение о сотрудничестве на сумму $300 млн. Документ подписан 10 ноября в ходе казахстанско-турецкого бизнес-форума, организованного в рамках официального визита премьер-министра РК Аскара Мамина.

- Речь идет об определении проектов ГЧП в Казахстане, которые могут заинтересовать турецкие компании. В частности, мы договорились о реализации проектов, представляющих взаимный интерес в области ГЧП, разработке совместных технико-экономических обоснований, об изучении инвестиционных возможностей, а также привлечении инвесторов. Реализацией данного Соглашения будет заниматься наша дочерняя организация - ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund», - прокомментировал глава Холдинга после церемонии подписания.

Кроме того, данное соглашение предусматривает возможности обмена информацией о жилищном строительстве, реализации государственных жилищных и ипотечных программ, и создании комфортных городских условий для населения.

Эйюп Айдин в свою очередь отметил, что PPPCoE тесно сотрудничает с турецкими фирмами, имеющими опыт в сфере ГЧП, и планирует упростить и ускорить процесс работы турецких частных фирм, в особенности в сфере ГЧП, в Казахстане. «Мы ожидаем, что это упростит инвестирование в Казахстан», - сказал он.

Справочно:

АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» создан в соответствии с указом президента Казахстана от 22 мая 2013 года. Ключевой институт правительства РК, соответствующий передовым стандартам корпоративного управления и обеспечивающий реализацию задач по устойчивому развитию экономики Казахстана путем ее диверсификации, поддержки инноваций, развития экспорта, увеличения производительности труда. В Холдинг входят: АО «Банк Развития Казахстана», АО «Инвестиционный фонд Казахстана», АО «Жилстройсбербанк Казахстана», АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания», АО «ЭСК «KazakhExport», АО «ФРП «Даму», АО «QazTech Ventures», АО «Фонд гарантирования жилищного строительства», АО «Казына Капитал Менеджмент», АО «Байтерек девелопмент», ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund».

Istanbul PPPCoE основан в 2015 году и является ассоциацией, которая предлагает консультационные услуги в сфере ГЧП и проводит тренинги для наращивания кадрового потенциала ГЧП. Центр тесно сотрудничает с правительствами, корпорациями, многосторонними организациями, финансовыми учреждениями и транснациональными корпорациями для оказания технической и стратегической помощи в разработке политики, законов и нормативных актов в области ГЧП.