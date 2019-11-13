Таджикский блогер оштрафован за видео, унизившее честь девушки

CA-NEWS (TJ) - Управление внутренних дел города Душанбе завело административное дело на столичного блогера, который отвез на городскую свалку возлюбленную и заставил ее признаться на видео в своей любви и верности. Сразу же это видео было выставлено в соцсетях.

Проверка этого факта со стороны столичных милиционеров началась после поста в социальных сетях, где пользователи потребовали наказать блогера, унизившего честь и достоинство девушки.

За последние три месяца это второй случай, когда блогеры возмещают штрафы за видео с унижением девушек и женщин. Эксперты отмечают, что с одной стороны видеоблогеры поднимают социальные проблемы общества, с другой – в погоне за рейтингом, просмотрами и денежной прибылью прибегают к непорядочным методам, грубо нарушая права человека.

Блогер Ахлиддин Бекулов пригласил свою возлюбленную на свидание, завязал ей глаза и отвез на своей машине на городскую свалку, где она должна была признаться в своей любви и верности на видео. В ролике видно, как девушка срывает повязку с глаз, в ужасе озирается вокруг и старается как можно быстрее покинуть это смрадное место. Блогер записывает “побег” на видео, которое, по его словам, еще раз доказывает “черствость и неверность женских душ”. Возмущенные пользователи социальных сетей потребовали от столичных правоохранителей привлечь к ответственности блогера.

УМВД города Душанбе установило, что “героями” видео являются жители столицы 29-летний Ахлиддин Бекулов и 21-летняя Мохру Зиёдуллоева. По данным правоохранителей, «в ходе беседы с молодыми людьми было установлено, что видео было снято по согласию и желанию самой девушки, оба хотели таким образом прославиться в Интернете и заработать денег на просмотрах в социальных сетях».

Источник в правоохранительных органах сообщил, что несмотря на то, что видео было снято и размещено в Интернете с согласия обеих сторон, в погоне за денежной прибылью были нарушены этические нормы.

Таджикский видеоблогер Диловар Сафаров известен среди пользователей Ютуба короткими, но познавательными видеороликами, в которых он поднимает проблему взаимоотношений супругов, разводов, гендерного неравенства, трудовой миграции. То, что молодые блогеры выкладывают в соцсетях, по мнению Диловара, нацелено на сиюминутную славу в сети.

Один из молодых блогеров сказал, что не всегда их ролики приносят им доход, но штрафы в отношении блогеров в Таджикистане вынуждают их быть осторожными и придерживаться самоцензуры. По его словам, каждый подготовленный и выставленный в соцсетях видеоролик приносит ему от 50 до 100 сомони, что “не очень много, но лучше, чем работать на кого-то”.