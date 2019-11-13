Казахстан планирует направить $330 миллионов на ракетный комплекс «имени Назарбаева»

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на форуме в Нур-Султане заявил, что Казахстан планирует направить около 330 миллионов долларов на развитие строящегося российско-казахстанского ракетного комплекса «Байтерек».

В сентябре российские СМИ сообщали об инициативе переименования комплекса в честь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

«В апреле текущего года в рамках встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным было поручено совместно продолжить реализацию масштабного проекта на космодроме Байконур – экологически безопасного космического ракетного комплекса “Байтерек”», – цитирует российское новостное агентство «Интерфакс» Аскара Мамина, выступившего с заявлением на форуме «Байконур — колыбель мировой космонавтики — 2019» в столице.

Он не уточнил сроков, однако, по его словам, начало реализации проекта начнется «в самое ближайшее время». Мамин добавил, что ведется также проработка проекта по модернизации стартовой площадки «Гагаринский старт» на космодроме Байконур». «Интерфакс» отмечает, что «по инициативе российской стороны» проекту планируется дать имя «Назарбаевский старт».

В сентябре бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял предложение российского президента Владимира Путина переименовать строящийся российско-казахстанский ракетный комплекс «Байтерек» в «Назарбаев».

О начале работы над «Байтереком» стороны объявили в 2004 году, когда Астана и Москва сообщили о совместных планах по выведению космических аппаратов экологически чистыми ракетами взамен «Протонов», использующих токсичное топливо. С тех пор бюджет проекта неоднократно увеличивался, а сроки его реализации отодвигались.

В честь Назарбаева, сложившего в марте этого года полномочия, но удерживающего значительную власть, в Казахстане переименовали столицу — из Астаны в Нур-Султан. Имя Назарбаева в Казахстане носят столичный аэропорт, центральные улицы ряда городов, университеты и библиотеки. В стране действует сеть Назарбаев Интеллектуальных школ. В столице — Назарбаев Университет. В нескольких городах установлены памятники первому президенту, открыты посвященные ему музеи.

Назарбаев пришел к власти в Казахстане еще до распада Советского Союза в 1991 году и бессменно правил страной на протяжении почти 30 лет. Правозащитники и критики неоднократно заявляли, что Назарбаев не отличается терпимостью к инакомыслию, подавляет права и свободы.