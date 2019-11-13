Пакистан отправит пять боксеров в Монголию на месячную тренировку

CA-NEWS (MNG) - Федерация Бокса Пакистана(ФБП) завершила сделку с Монголией, согласно которой пять ведущих бойцов будут отправлены в восточноазиатское государство для месячной подготовки к отборочным играм 2020 года.

«Мы поговорили с Монголией, и они согласились», - сказал в интервью «The News» секретарь ФБП полковник армии Пакистана, Насир Тунг в кулуарах бокса 33-х Национальных игр. «Мы отправим туда пятерых лучших боксеров на месяц раньше олимпийских отборочных», - добавил он.

Отборочные матчи пройдут с февраля по май следующего года. Насир сказал, что отбор боксеров на отборочные соревнования будет сделан на основе их выступлений на 13-х Южно-азиатских играх, которые пройдут в Непале с 1 по 10 декабря этого года.

Он высоко оценил участие женщин-боксеров в национальных играх. «Удивительно видеть, как молодые девушки так хорошо играют здесь, в спортивном комплексе Qayyum», - сказал Насир. «Несколько увлекательных боев прошли в женском боксе. Поскольку здесь мы придерживаемся только трех весов женщин, то около 18 боксеров зарегистрировали свои записи, и это хороший знак. Мы также пытаемся отправить одну или две боксеры женского пола на южноазиатские игры», - сказал Насир.

Пакистанский бокс, как и другие виды спорта, страдает из-за нехватки финансов. Страна не смогла обеспечить свое полноценное участие в каких-либо международных мероприятиях после 18-х Азиатских игр, прошедших в Индонезии в прошлом году.

Последний раз Пакистан участвовал в Олимпийских играх в 2004 году в Афинах. Насир был оптимистичен, что все скоро успокоится. «Трудное время подходит к концу. Очень скоро вы увидите, как мы повышаем наш бокс. У нас огромный талант, и как только станут понятными некоторые спортивные вопросы, вы увидите, как мы можем поставить спорт на правильный путь», - сказал Насир.

Федерация Бокса Пакистана(ФБП) является руководящим органом любительского бокса в Пакистане. Пакистанская федерация любительского бокса (ФБП) организует все любительские матчи по всей стране. Они также несут ответственность за разведку и воспитание боксеров из Пакистана, чтобы конкурировать на мировом уровне. Бокс в Пакистане постепенно растет в популярности, из-за чего могут появиться боксеры, которые могут выиграть титулы чемпионов мира.

Большинство пакистанских боксеров живут за границей, такие как Амир Хан, британский пакистанец, который является серебряным призером, а также бывшим чемпионом объединенного полусреднего веса. Джавайд Халик также является очень успешным британским пакистанским боксером кашмирского происхождения, который был чемпионом IBO в полусреднем весе.