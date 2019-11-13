МВД Узбекистана попросило не политизировать смерть журналиста Давлата Назара

CA-NEWS (UZ) - 12 ноября МВД Узбекистана организовало пресс-конференцию, посвященную обстоятельствам смерти хорезмского журналиста Давлата Назара (Давлатназар Рузметов), погибшего в автомобильной аварии.

На пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций Узбекистана были продемонстрированы скриншоты с камер видеонаблюдения с места гибели журналиста.

В ходе мероприятия участников призвали не политизировать смерть журналиста, ответив, что это «несчастный случай».

Журналист Давлат Назар, известный своими критическими статьями, погиб в автомобильной аварии в ночь на 6 ноября. 48-летний Давлат Назар за последние два года подвергался неоднократным арестам.

В пресс-конференции приняли участие около 20 представителей Министерства внутренних дел, Хорезмского областного управления внутренних дел и безопасности дорожного движения, следователей.

А также глава Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Комил Алламжонов, Омбудсмен и представители местной прессы.

По словам независимого журналиста Абдурахмона Ташанова, который присутствовал на двухчасовом мероприятии, подробности смерти журналиста Назар Назар были представлены в хронологическом порядке с фотографиями и видео на больших мониторах:

«Все видео были сняты с момента, когда Давлатназар встретился со своими коллегами и друзьями до дорожно-транспортного происшествия, в котором оборвалась его жизнь. Видео из отеля, как он прощался, садился в такси, видео с места аварии, всё было показано в виде слайд-шоу», - сказала Ташанов.

По словам Ташанова, большинство этих видеороликов являются изображениями с камер видеонаблюдения: «Теперь, как и в Европе, в кафе и на улицах есть камеры наблюдения. Эти снимки сделаны с этих камер наблюдения».

Генеральная прокуратура Узбекистана обнародовала официальное заявление о том, что журналист Давлат Назар стал жертвой автомобильной аварии, и сообщила, что инцидент произошел 6 ноября в 23:55 часов.

В серии постов, написанных после смерти Давлата Назара на его странице в Facebook, смерть журналиста была поставлена под сомнение:

Блогер Шахноза Соатова отметила в комментарии, что «смерть журналистов всегда подвергается сомнению. Особенно, когда погибают такие журналисты с острым пером, как Давлат Назар. Мы ждем прозрачного расследования и подробной информации по данному случаю».

По словам журналистов, которые присутствовали на мероприятии 12 ноября, сотрудники правоохранительных органов попросили не политизировать сметь Давлата Назара. «Это было истолковано как дорожно-транспортное происшествие, и похоже, что эта пресс-конференция была организована, чтобы дать данное представление для общественности», - сказал Ташанов.

48-летний кушкупирский журналист Давлатназар Рузметов, писавший под псевдонимом Давлат Назар, ранее работал корреспондентом газеты «Ёшлар овози» («Голос молодежи») в Хорезмской области. Позже он продолжил свою профессиональную деятельность в газете «Хоразм ёшлари» («Молодежь Хорезма»). В последние годы своей жизни он работал корреспондентом социально-политической газеты «Жамият».

Журналист был активен в Facebook'е и часто высказывал свое мнение относительно социально-политических событий, происходящих в Узбекистане. За последние два года его неоднократно арестовывали за критические статьи и взгляды. 5 октября текущего года Давлата Назара арестовали во время освещения темы принудительного труда на хлопковых полях и целых пять часов продержали в отделении милиции Ургенча.