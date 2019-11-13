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  13 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Улан-Батор вышел из рейтинга топ-10 самых загрязненных городов мира

CA-NEWS (MNG) -  Начиная с осени текущего года город Улан-Батор покинул топ-10 рейтинга самых загрязненных городов мира.

Улан-Батор на протяжении многих лет был одним из самых загрязненных городов мира. На данный момент ситуация меняется в лучшую сторону.

Согласно данным Greenpeace и AirVisual, 22 из 30 самых загрязненных городов мира находятся в Индии. Лидирует в списке – город Дели. В нем проживают 900 тысяч человек.

Следом располагаются Лахор (Пакистан), Даха (Бангалдеш), Ташкент (Узбекстан), Ханой (Вьетнам), Колката (Индия), Джакарта (Индонезия), Мумбай (Индия), Хо Ши Мин (Вьетнам) и Тегеран (Иран).

Монгольская столица размещена в списке между городами Осака (Япония) и Ванкувер (Канада), заняв 64 место по качеству воздуха.

Кроме того, южные соседи - китайские города заняли места преимущественно с 50-го по 200-е. Столица Поднебесной – Пекин – находится на 122-м месте.

Ожидается, что в следующем году Пекин покинет топ-200 самых загрязненных городов. В китайской столице намерены сократить выбросы PM2,5 – мельчайших частиц, которые являются самыми опасными загрязнителями воздуха.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно из-за загрязненного воздуха в мире преждевременно умирает 7 миллионов человек, а Всемирный банк рассчитал, что мировая экономика из-за сокращения рабочей силы теряет 225 миллиардов долларов.

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