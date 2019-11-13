Шотландцы подарили пять юрт нуждающимся семьям в Монголии

CA-NEWS (MNG) - Группа футбольных фанатов провела 10 ночей Монголии, где они пожертвовали нуждающимся семьям пять домов, известными как гэр (юрты).

Ханна Итон и ее дядя Стефан путешествовали в память о папе Ханны Томе, который скончался в июне после битвы с раком, и они подарили гэр от его имени.

Посетители Монкленда также приняли участие в футбольном турнире, на котором были собраны средства для онкологического центра с целью улучшения услуг скрининга.

В рамках проекта фонда KitAid они также взяли футбольные майки, шорты, носки и ботинки, а также спортивные костюмы и тренировочное оборудование. Члены трастового фонда Дуги Аллсоп и Вилли Маршалл подсчитали, что они собрали около 15 000 фунтов стерлингов.

Дуги сказал: «Была хорошая сеть поддержки, и все помогали всем; это было нелегкое путешествие».

Вилли добавил: «Все загущены. Многие люди не знали друг друга, но они собрались вместе, что было приятно видеть».

Теперь команда посетит палату общин в следующем месяце в качестве гостей почетного консула Монголии в Шотландии Дэвида Скотта. «Я высоко оцениваю действия членов фонда Airdrie Supporters. Пожертвование пяти гэр семьям в пустыне Гоби и в Улан-Баторе является актом щедрой щедрости и заботы. Кроме того, команда финансировала годовых школьных принадлежностей для семей по всему городу и области Гоби, а также оказала поддержку ряду детей-инвалидов. Фонд также принял участие в футбольном турнире «Тест на жизнь», собрав несколько тысяч фунтов стерлингов для монгольского онкологического центра. Наиболее впечатляюще было то, что команда была огромным послом Airdrie, воплощая самые лучшие аспекты дипломатии между людьми. Консульство остается в долгу за их усердную работу и по-прежнему привержено поддержке их в их замечательных начинаниях», - отметил Скотт.

Доброжелательная группа футбольных фанатов из фонда Airdrie Supporters Trust будет признана в Вестминстере после их благотворительной поездки из Монкленда в Монголию.