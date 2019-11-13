Клинтон назвала «позорным» решение британского правительства об отказе обнародовать отчет о влиянии России

CA-NEWS (CA) - Хиллари Клинтон назвала решение британского правительства не публиковать парламентский отчет о влиянии России на политику страны «необъяснимым и позорным».

Клинтон, обвиняющая Россию во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, которые она проиграла Дональду Трампу, заявила 12 ноября, что британцы вправе ознакомиться с отчетом комитета по разведке и безопасности парламента до того, как они пойдут на избирательные участки для голосования на всеобщих выборах в Великобритании 12 декабря.

«Я удивлена тем, что это правительство не выпустит отчет ... потому что каждый избиратель в этой стране заслуживает того, чтобы увидеть этот отчет до ваших выборов, — сказала Клинтон Би-би-си. — Нет никаких сомнений в том, что Россия полна решимости в своих попытках формировать политику в западных демократиях не в нашу пользу, а в свою».

Доклад парламентского комитета по разведке и безопасности был проверен спецслужбами, однако офис премьер-министра Бориса Джонсона пока не дал согласие на его публикацию. В правительстве Британии заявили, что властям нужно больше времени, чтобы до выпуска отчета изучить последствия для национальной безопасности. Комитет парламента исследовал заявления о российской активности, направленной против Лондона, в том числе о вмешательстве в ход референдума о членстве в ЕС в 2016 году.