Израиль уничтожил командира «Исламского джихада» Бахи Абу аль-Ата

CA-NEWS (CA) - Армия обороны Израиля сообщила в твиттере, что израильские ВВС нанесли несколько ударов по домам высокопоставленных участников организации "Исламский джихад". По их сообщениям, в Cекторе Газа был убит глава "Исламского джихада" Бахи Абу аль-Ата.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на брифинге 12 ноября заявил, что правительство и армия Израиля единогласно приняли решение о ликвидации Бахи Абу аль-Аты 10 дней назад:

"Этот человек был генератором терроризма и бомбой с часовым механизмом", – сказал политик. В сообщении также сказано, что аль-Ата был причастен к "сотням террористических атак", целями которых были как военные, так и мирные граждане. Армия Израиля опубликовала фотографии, на которых видно, что дом боевика в Газе частично разрушен. Министерство здравоохранения Сектора Газа сообщило, что в результате израильских ударов погибли три палестинца, 18 получили ранения.

Группировка "Исламский джихад Палестины" ставит своей целью уничтожение Израиля, в Израиле, Евросоюзе, США и нескольких других странах она признана террористической. Министерство иностранных дел Израиля считает, что Иран финансирует "Исламский джихад".

Также Израиль ночью нанес ракетный удар по Дамаску (Сирия): об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA. В Дамаске целью стал дом еще одного высокопоставленного руководителя "Исламского джихада" – Акрама аль-Аджури.

Сразу же после сообщений о ликвидации лидера "Исламского джихада" из Сектора Газа начались ракетные удары по территории Израиля. По сообщениям израильских военных, было выпущено около 150 ракет, около 60 из них было перехвачено системой ПВО "Железный купол".

Как сообщает МИД Израиля, сирены, предупреждающие о ракетной угрозе, слышны на юге и в центральной части страны.

Глава Генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави заявил, что израильская армия готова наносить точечные удары по Сектору Газа, "если появится такая необходимость".

