Национальная карта Монголии Тугрик ₮ обновлена с использованием технологии EMV чипов

CA-NEWS (MNG) - Банк Монголии (МонголБанк) сделал первый шаг по выводу национальной платежной карты ТУГРИК ₮ Монголии на новый уровень или обновил ее с помощью технологии EMV-чипов в сотрудничестве с Азиатским банком развития в рамках проекта «Модернизация платежной системы».

Ожидается, что обновление карты National национального бренда до технологии EMV / NFC значительно повысит безопасность и защита и станет важным шагом на пути к внедрению передового решения для мобильных платежей в будущем.

В соответствии с этим, 12 ноября МонголБанк подписал соглашение о сотрудничестве с Mastercard.

Заместитель председателя совета директоров Б.Лхагвасурэн и сопредседатель Азиатско-Тихоокеанского региона в Mastercard Лин Хай подписали соглашение в присутствии представителей Совета директоров, Комитета по финансовому регулированию, Комиссии по регулированию коммуникаций Монголии, банков Монгольской ассоциации банкиров и финтех компаний.

В сотрудничестве с коммерческими банками страны в 2012 году Банк Монголии успешно ввел национальную «₮ карту», условно названную «национальная валюта «тугрик». По состоянию на второй квартал 2019 года, национальная карта «₮» занимает 74,9 процента рынка с использованием в общей сложности 2,7 миллиона штук.

EMV (Europay + MasterCard + VISA) — международный стандарт для операций по банковским картам с чипом. Этот стандарт первоначально был разработан совместными усилиями компаний Europay, MasterCard и Visa, чтобы повысить уровень безопасности финансовых операций.

Стандарт EMV определяет физическое, электронное и информационное взаимодействие между банковской картой и платёжным терминалом для финансовых операций. Базируется на стандартах ISO/IEC 7816 для контактных карт, и стандартах ISO/IEC 14443 для бесконтактных карт.

Основные преимущества — повышенный уровень безопасности транзакций и возможность более точного контроля транзакций в «офлайн». Одна из целей EMV — повысить функциональность карт (например, платёжная карта с электронным проездным).