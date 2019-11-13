Узбекистан получит от Евросоюза 5 млн евро на вступление в ВТО

CA-NEWS (UZ) - 11 ноября текущего года министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, находящийся с визитом в Брюсселе, и генеральный директор Еврокомиссии по международному сотрудничеству и развитию Коен Доенс подписали соглашения о финансировании проектов технического содействия «Вступление Республики Узбекистан во Всемирную торговую организацию» и «Вклад развития ЕС в Многопартнерский трастовый фонд по человеческой безопасности для региона Приаралья».

Размер грантовых средств, выделяемых в рамках проекта по вступлению республики в ВТО, составляет 5 млн евро, сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

Проектом предусмотрено оказание содействия Узбекистану в процессе присоединения к данной организации в целом, включая подготовку необходимых документов, повышении знаний узбекских специалистов по соглашениям ВТО и международной торговой системе.

Грантовые средства по проекту Многопартнерского трастового фонда (5,2 млн. евро) будут направлены на реализацию проектов фонда в регионе Приаралья.