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  13 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекская певица Лола выпустила клип, где высмеяла запреты в отечественном шоу-бизнесе
Предыстория: http://ca-news.org/news:1559839

CA-NEWS (UZ) -  Певица Лола Юлдашева презентовала новый провокационный клип «Севгингни менга айт 2» («Скажи мне о своей любви 2»).

Лола в клипе высмеяла запреты в отечественном шоу-бизнесе. Видео распространилось в соцсетях и вызвало резонанс среди пользователей. "Очень иронично, что не свойственно у нас на районе. Вся боль в одном ролике (ну или почти вся)", - комментирует одна из подписчиков группы "Troll.uz".

Основная масса комментаторов восхищены поступком певицы, назвав её клип "вызовом" и предположили, что за это Лолу вновь могут лишить лицензии.

Напомним, что в 2015 году "Узбекнаво" приостановило действие лицензии популярной исполнительницы за "несоответствие узбекскому менталитету" и негативное влияние на молодое поколение.

Тогда объединение приостановило действие лицензии Лолы из-за ее чересчур откровенных сценических нарядов. По словам чиновников "Узбекнаво", популярной артистке по этому поводу с их стороны неоднократно делались замечания, но она все равно продолжала шокировать публику. В конце концов было принято решение об отзыве ее лицензии.

При этом от чиновников исходили такие комментарии: образ Лолы на сцене не соответствует узбекскому менталитету, ее откровенные сценические костюмы негативно влияют на сознание молодежи, артист — публичная профессия и люди, ее выбравшие, должны соответствовать этому высокому званию.

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