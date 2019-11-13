В Узбекистане группа силовиков в масках избила подростка (видео)

- Узбекистан, происшествия
- 12:21, 13 ноября 2019
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CA-NEWS (UZ) - В Узбекистана группа силовиков в масках избила подростка, проходящего по улице.
Видео с избиением юноши силовиками в камуфляжной форме и масками на лице распространилось в узбекском сегменте соцсетей. На видео запечатлено, как один из силовиков начинает избивать проходящего мимо подростка, к нему присоединяется второй представитель силового ведомства и бьёт парня дубинкой по спине. Далее юношу, держа за волосы, отводят в сторону. За кадром звучат окрики силовиков вперемешку с матом, слышны удары.
Пока не известно в каком именно регионе Узбекистана происходит событие. Некоторые пользователи по диалекту говорящих на видео на высказали предположение, что инцидент имел место в Андижанской области.
На момент публикации ни одно из соответствующих ведомств Узбекистана пока не прокомментировало данное видео.