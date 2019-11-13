Беларусь поставит в Душанбе 300 тонн говяжьего мяса

CA-NEWS (TJ) - Договор о поставке 300 тонн говяжьего мяса в конце октября было подписано между Слуцким мясокомбинатом Минской области и ГУП «По производству, покупке, хранении и продажи товаров первой необходимости» мэрии Душанбе. Об этом сообщает Азия Плюс.



На сегодняшний день в Душанбе из Минска поступило около 20 тонн говядины, сообщил глава ГУП «По производству, покупке, хранении и продажи товаров первой необходимости» мэрии Душанбе Фаррух Хушвахтов.

«Поступившую и Беларуси говядину по цене 45 сомони за кг получают только пункты общественного питания Душанбе, она не поступает в розничную продажу в торговые сети и на рынки города. Тем самым, мы намерены снизить цены на питание в городских кафе и столовых», -сказал Хушвахтов.

По его словам, для забоя скота в Минск по канонам ислама откомандировали местного мясника.

Хушвахтов заявил, что говядина из Беларуси в рамках вышеназванного договора будет поступать в течение шести месяцев, в случае необходимости, соглашения будет продлен.

Для поставки 300 тонн белорусской говядины в Душанбе столичная мэрия выделила порядка 1 миллиона долларов США.

Белорусское предприятие имеет сертификат халяль и экспортирует мясо в Иран и другие исламские страны.