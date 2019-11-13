Инвестиции Китая в Монголию достигают $108 миллионов

CA-NEWS (MNG) - В настоящее время Китай является крупнейшим торговым партнером Монголии и вторым по величине источником иностранных инвестиций, поскольку на его долю приходится 21 процент прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в страну и более 50 процентов монгольских компаний с иностранным капиталом.

Инвестиции Китая в Монголию достигли 108 миллионов долларов США, из которых 68 процентов приходится на горнодобывающий сектор, а 21 процент - на торговлю и продовольственный сектор.

Монголия и Китай поставили перед собой цель достичь к 2020 году двустороннего товарооборота в 10 миллиардов долларов США. Это часть их всеобъемлющего стратегического партнерства.

Но не менее важное: торговые споры между двумя странами, в первую очередь касающиеся экспорта угля и мяса из Монголии в Китай, потребуют более тесных связей между двумя странами, которые позволят проложить путь для более широкого торгово-экономического сотрудничества в 2020 году.