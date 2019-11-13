Жители Таджикистана жалуются на похищения призывников (видео)

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане растет количество жалоб на похищение людей призывного возраста для службы в армии, сообщает centralasian.org, ссылаясь на правозащитников.

Жителя района Рудаки Носимджона Косимова забрали в армию 9 ноября, в день его восемнадцатилетия. По словам его младшего брата Наимджона, "восемь людей утром выломали дверь в квартиру, начали выбрасывать одежду из шкафов и переворачивать мебель". Насимджон успел перепрыгнуть в окно к соседям и спрятаться в подвале дома. Их мать Гулбахор в это время была на работе.

"Пришел председатель квартала и подсказал им, чтобы поискали в подвале дома. Брата нашли и выволокли за волосы. Один из них был милиционером", – рассказывает брат призывника Наимджон.

Соседи говорят, что после того, как Носимджона поймали, его практически раздетого, вытащили на улицу, затолкали в машину и увезли. "Его волокли. Он кричал: "Отпустите, сам пойду". Его со спины волокли. Дальше я не видела", – говорит Мехрангез, соседка семьи Косымовых.

По словам соседей, за Насимджоном приехали чиновники местного сельсовета и милиция. Через несколько дней после того, как его забрали, близким сообщили, что он уже служит в армии, в погранвойсках. "Сказали, что пришли и вручили ему повестку. Ему в руки. Возникает интересный вопрос. В какой момент? Когда дверь ломали? Когда его искали по квартире, обыскивая, будто он террорист? В какой момент? Когда его тащили по подъезду?" – отмечает подруга семьи Косымовых Альбина Сатаева.

По мнению экспертов, участники "облавы" на Насимджона Косымова нарушили много статей Уголовного кодекса. "Призывник ли он на самом деле? То есть достиг ли он призывного возраста? Я увидел его паспорт. Там была дата рождения – 9 ноября 2001 года. А исчисление срока определения времени, начинается со следующего календарного дня. В двенадцать часов ночи, в ночь с 9-го на 10-е. То есть девятого он еще несовершеннолетний. Ему не было 18 лет", – говорит правозащитник Дильшод Джураев.

Местные власти настаивают, что никаких законов не нарушали.

По словам правозащитников, жалоб на "облавы" в этом году гораздо больше, чем раньше. "В прошлом году было 40-50%. В это году – практически 80% обращений связаны с незаконным призывом", – отмечает сотрудник "Офиса гражданских свобод" Дилрабо Самадова.

В Минобороны отрицают факт "облав" и говорят, что если такое все же произошло, нужно обращаться в призывную комиссию по месту жительства. "Жалобы и обращения должны рассматривать председатели призывных комиссий каждого района. На сегодня призыв выполнен примерно на 90% от плана. Бадахшанская область перевыполнила план на 10%, Душанбе – почти 110%. Хатлонская и Согдийская области и районы республиканского подчинения выполнили план на 90% каждый", – говорит пресс-секретарь Минобороны Ориф Нозимов.