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  13 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Кремль не спешит к предложению Назарбаева о встрече с Зеленским
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
// АКИpress

CA-NEWS (CA) -  Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести прямые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

На форуме в Нур-Султане 12 ноября Назарбаев заявил, что Зеленский дал согласие на участие в такой встрече. Однако Кремль, по всей видимости, с меньшим энтузиазмом отнесся к этому предложению Назарбаева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам во вторник, что Москва выступает за возвращение российско-украинских отношений «в нормальное русло», однако это «невозможно без взаимности со стороны Киева».

«Безусловно, Путин… считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть подготовлена… Мы все концентрируемся на подготовке “нормандского формата”», — заявил Песков, упоминая формат, объединяющий лидеров Украины, России, Франции и Германии, призванный найти пути мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

Отношения России и Украины остаются напряженными с тех пор, как Москва в 2014 году аннексировала украинский полуостров Крым и начала оказывать поддержку пророссийским сепаратистам в Луганской и Донецкой областях на востоке Украины.

«Если им [Путину и Зеленскому] нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан», — заявил Назарбаев.

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