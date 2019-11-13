Президенты стран Центральной Азии 27 ноября встретятся в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - Вторая консультативная встреча глав государств Центральной Азии намечена на 27 ноября и состоится в Ташкенте. Как сообщает агентство ТАСС, об этом 12 ноября сообщил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Назарбаев выразил надежду на то, что данная встреча «состоится в Ташкенте как намечено».

Как отметил Нурсултан Назарбаев, есть нерешенные вопросы между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. «Столкновения происходят, гибнут люди», – подчеркнул бывший глава Казахстана.

Напомним, что в сентябре 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзияев, выступая в ходе 72-й сессии Генассамблеи ООН, впервые озвучил идею провести неформальную встречу глав государств Центральной Азии.

Первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии прошла в марте 2018 года в столице Казахстана. В июле нынешнего года в МИД Узбекистана сообщили, что вторая встреча пройдет в Ташкенте осенью. «Есть нерешенные вопросы между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном»