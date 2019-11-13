Нигматулин с официальным визитом посетит Вьетнам

CA-NEWS (KZ) - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин 13-15 ноября с официальным визитом посетит Вьетнам, сообщает пресс-служба Мажилиса.

Программой пребывания запланированы переговоры с Председателем Национального Собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган и другими руководителями высших органов государственной власти страны.

Нурлан Нигматулин также встретится с профессорско-преподавательским составом и студентами Ханойского университета и посетит центр Абая.

Перспективные направления казахстанско-вьетнамского сотрудничества будут обсуждены в ходе переговоров в г. Дананге, где Спикер Мажилиса также ознакомится с экономическими возможностями Вьетнама.



