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  13 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Нигматулин с официальным визитом посетит Вьетнам

CA-NEWS (KZ) -  Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин 13-15 ноября с официальным визитом посетит Вьетнам, сообщает пресс-служба Мажилиса.

Программой пребывания запланированы переговоры с Председателем Национального Собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган и другими руководителями высших органов государственной власти страны.

Нурлан Нигматулин также встретится с профессорско-преподавательским составом и студентами Ханойского университета и посетит центр Абая.

Перспективные направления казахстанско-вьетнамского сотрудничества будут обсуждены в ходе переговоров в г. Дананге, где Спикер Мажилиса также ознакомится с экономическими возможностями Вьетнама.

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