Центрально-азиатская конференция по вопросам водоснабжения проходит в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 13 ноября начала свою работу Центрально-азиатская региональная конференция по вопросам водоснабжения и санитарии.

Участники из пяти стран региона обсудят развитие услуг водоснабжения и санитарии, устойчивых к климатическим изменениям, сообщили в представительстве Всемирного банка в Ташкенте.

Мероприятие объединяет порядка 100 участников, включая руководителей коммунальных служб, научных экспертов, представителей государственных организаций и частного сектора Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

«Услуги водоснабжения и санитарии не только могут позитивно повлиять на состояние здоровья и условия жизни людей, но также являются важным элементом для развития стабильной и процветающей экономики в государствах Центральной Азии. Совместные усилия по решению проблем водоснабжения и санитарии должны стать одним из главных приоритетов в регионе», - отметила региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Лилия Бурунчук.

«Обеспечение населения чистой питьевой водой и услугами санитарии является одной из приоритетных целей в государствах Центральной Азии. Узбекистан также подтвердил в своих программах социально-экономического развития и в рамках осуществляемых реформ, что доступ к данным услугам имеет решающее значение для повышения уровня жизни граждан, в особенности в сельской местности. Мы твёрдо намерены обеспечить практическую реализацию принятых

программ для достижения этой важной цели», - отметил министр жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана Музаффар Салиев.

В ходе конференции участники проанализируют влияние климатических изменений на водную безопасность и услуги водоснабжения и санитарии в Центральной Азии. Также будут рассмотрены возможности углубления регионального сотрудничества в области управления водными ресурсами и обеспечения качества воды.

Специалисты из Болгарии, Португалии, Южной Африки и Израиля, а также эксперты Группы Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Международного секретариата по водным ресурсам и Международной ассоциации водоснабжающих компаний бассейна реки Дунай поделятся международным опытом в вышеназванных областях, который может быть применен в условиях Центральной Азии.

Участники разработают план дальнейших мер для развития долгосрочного сотрудничества между коммунальными службами водоснабжения и санитарии в Центральной Азии, а также решения общих проблем и использования существующих возможностей в регионе.