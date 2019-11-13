Самого сексуального мужчину года назвал журнал People

CA-NEWS (CA) - Американский журнал People традиционно объявил имя «самого сексуального мужчины из ныне живущих». В 2019 году им стал американский певец, автор песен и актер Джон Ледженд.

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По признанию Ледженда, когда он впервые услышал, что издание присудило ему это звание, он сильно разволновался.

"Я был воодушевлен, но в то же время напуган, так как это большое давление. Все будут разбирать меня по кусочкам, чтобы посмотреть, достаточно ли я сексуален, чтобы носить это звание", - говорит Джон.

Помимо этого достижения у артиста есть множество профессиональных наград: 10 премий "Грэмми" в различных номинациях, а также "Оскар" и "Золотой глобус" за лучшую песню Glory к фильму "Сельма" - обе он получил в 2015 году.

Настоящее его имя — Джон Роджер Стивенс. Ему 40 лет и он женат на популярной модели и телеведущей Крисси Тейген. У них имеется двое детей — трехлетняя дочь Луна и полуторагодовалый сын Майлз.