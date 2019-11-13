В Самарканде мужчина убил беременную супругу, а затем повесился

CA-NEWS (UZ) - В Самарканде в ходе семейной ссоры 33-летний мужчина задушил свою молодую беременную жену, а затем повесился.

По данным Генеральной прокуратуры Узбекистана, трагический инцидент в Акдарьинском районе Самаркандской области произошел 12 ноября примерно в 00:10 ночи. 33-летний мужчина в ходе ссоры задушил свою беременную супругу, а затем покончил с собой, повесившись.

По данному факту прокуратура Акдарьинского района возбудила уголовное дело по части 2 пункту «б» статьи 97 Уголовного кодекса («Умышленное убийство женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности»).