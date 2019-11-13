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  13 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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GIC представил свои исследования по содействию свободе выражения мнений в Монголии

CA-NEWS (MNG) -  Международный центр «Globe» (GIC) представил свои исследования и рекомендации по содействию свободе выражения мнений в Монголии.

GIC провел на днях пресс-конференцию, посвященную Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, провозглашенному Генеральной Ассамблеей ООН. Этот день освещает фундаментальное право на свободу выражения и его следствия, такие как доступ к информации, свобода прессы и безопасность журналистов.

Постоянный координатор ООН Тапан Мишра, Генеральный секретарь Монгольской национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Уянга Сухбаатар и Посол Европейского Союза Траян Лоренциу Христеа выступили с речью по случаю и подчеркнули основные проблемы, с которыми сталкиваются Организация Объединенных Наций и ООН, а также международное сообщество в контексте Монголии.

Исследователь А.Амартувшин представил результаты работы GIC «Мониторинг безопасности журналистов», проведенной в 2018-2019 гг. GIC проводит постоянные исследования в соответствующих областях, в ходе которых были выработаны следующие рекомендации Президенту, Правительству и Великому Государственному Хуралу (Монгольскому Парламенту).

В ходе встречи представлены рекомендация отчета о свободе выражения мнений в Универсальном периодическом обзоре свободы мнений и выражений, направленного в Совет ООН по правам человека, рекомендации по анализу законодательства, ограничивающего право на информацию и рекомендации по улучшению положения в области прав человека с помощью механизма ВСП + для торговых соглашений между Европейским союзом и правительством Монголии.

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