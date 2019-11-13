РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии идут проверки чиновников, использующих госсредства в личных целях

CA-NEWS (MNG) -  В Монголии издавна публично критикуют высших государственных служащих, которые живут роскошно, используя государственные деньги. Например, высокопоставленные чиновники регулярно используют служебные автомобили для личных целей - например, для сбора своих детей из школ или посещения магазинов.

«Почему налогоплательщики должны платить за это?» - часто задаваемый вопрос в обществе. Но не только депутаты подвергаются критике со стороны общественности: в этом списке также есть представители конституционного суда, генеральный прокурор, директора таможенной администрации, не столь секретное Генеральное разведывательное управление.

Департамент транспортной полиции Монголии в сотрудничестве с Советом гражданской службы провели проверку около пяти средних школ, где были обнаружены многочисленные официальные автомобили, прибывшие туда явно не по служебным делам.

Дети большинства членов парламента в настоящее время посещают дорогие частные школы, где стоимость обучения варьируется от 20 до 75 миллионов тугриков в год.

Возникает очевидный вопрос, если учесть, что месячная зарплата монгольских законодателей составляет 1 млн.тугриков (примерно 370 долл.США): «Откуда они получают такие огромные суммы денег?», задает вопрос монгольский информационный сайт news.mn.

По данным Независимого агентства по борьбе с коррупцией, общие денежные потери от коррупции достигли 12 трлн.тугриков.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Двое детей отравились угарным газом при пожаре в дачном массиве под Нур-Султаном
  • Турция начала депортировать захваченных в Сирии в плен участников "ИГ"
  • Под Ташкентом из-за утечки бытового газа произошел мощный взрыв. Погибли два человека
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×