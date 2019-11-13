В Монголии идут проверки чиновников, использующих госсредства в личных целях

CA-NEWS (MNG) - В Монголии издавна публично критикуют высших государственных служащих, которые живут роскошно, используя государственные деньги. Например, высокопоставленные чиновники регулярно используют служебные автомобили для личных целей - например, для сбора своих детей из школ или посещения магазинов.

«Почему налогоплательщики должны платить за это?» - часто задаваемый вопрос в обществе. Но не только депутаты подвергаются критике со стороны общественности: в этом списке также есть представители конституционного суда, генеральный прокурор, директора таможенной администрации, не столь секретное Генеральное разведывательное управление.

Департамент транспортной полиции Монголии в сотрудничестве с Советом гражданской службы провели проверку около пяти средних школ, где были обнаружены многочисленные официальные автомобили, прибывшие туда явно не по служебным делам.

Дети большинства членов парламента в настоящее время посещают дорогие частные школы, где стоимость обучения варьируется от 20 до 75 миллионов тугриков в год.

Возникает очевидный вопрос, если учесть, что месячная зарплата монгольских законодателей составляет 1 млн.тугриков (примерно 370 долл.США): «Откуда они получают такие огромные суммы денег?», задает вопрос монгольский информационный сайт news.mn.

По данным Независимого агентства по борьбе с коррупцией, общие денежные потери от коррупции достигли 12 трлн.тугриков.