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  13 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия будет иметь исследовательскую базу в Антарктиде

CA-NEWS (MNG) -  Монгольский профессор и исследователь полюсов Л.Дугэржав сообщил о своем предстоящем седьмом исследовании в Антарктике.

Л.Дугэржав, руководитель Исследовательского центра Антарктики Монгольского университета науки и технологии, присоединится к 28-й болгарской экспедиции Антарктиды в январе 2020 года.

12 ноября ему был передан монгольский флаг в связи с сотрудничеством с 28-й экспедицией Болгарского института Антарктиды.

Л.Дугерджав сообщил: «Вчера президент Монголии передал монгольский флаг болгарской экспедиции, что означает борьбу за новую территорию. Территория является свободной землей до 2059 года, что означает, что страны-исследователи, работающие там, имеют преимущество владеть землей там. Вот почему нам нужно создать собственную базу и разработать собственную программу там. 29 стран из 54, которые имеют Договор об Антарктике, имеют там свои базы. В ближайшее время у нас будет своя база, и будет установлена автоматическая станция. Также у нас будет квартира на 6 человек. В настоящее время только 3-4 человека доступны для работы одновременно. Ежегодно здесь работает около 5000 человек, а летом - 4000».

Его седьмая исследовательская работа займет не менее 75 дней, и все расходы были сделаны из благотворительности и сторонников в последние годы. На этот раз расходы возложены на министра окружающей среды и туризма.

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