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  13 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Вице-министра образования Казахстана освободили от должности. Её обвиняли в плагиате диссертации

CA-NEWS (KZ) -  Постановлением правительства Казахстана Жакыпова Фатима Надыровна освобождена от должности вице-министра образования и науки (МОН РК) согласно поданному заявлению, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Напомним, ранее экс-директор департамента административной работы и государственных закупок МОН Анар Каирбекова заявила, что по результатам проверки на плагиат в работе вице-министра образования и науки Фатимы Жакыповой оригинальными являются только 40% диссертации.

Жакыпова в ответ назвала данное заявление "медиашантажом".

По словам экс-вице-министра, ее работа была проверена двумя крупными системами антиплагиата - российским и польским.

При этом она приложила скрин, надпись на котором гласит, что "высокие значения коэффициентов не означают плагиат".

Жакыпова объясняет, что программа механически сравнивает имеющиеся в базе тексты, даже если при написании работы автор указывает ссылку на источник.

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