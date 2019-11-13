Мажилис Казахстана одобрил соглашение о гармонизации законодательства государств ЕАЭС в сфере финансов

CA-NEWS (KZ) - 13 ноября на пленарном заседании Мажилиса депутаты одобрили законопроект о ратификации Соглашения о гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере финансового рынка, сообщает пресс-служба Мажилиса.

Ратификация Соглашения создаст условия для обеспечения взаимного признания лицензий на осуществление видов деятельности в банковском и страховом сферах, секторе услуг на рынке ценных бумаг, а также предоставит недискриминационный доступ на финансовые рынки государств-членов ЕАЭС.

Во II чтении депутаты одобрили проект закона с сопутствующими поправками «Об обязательном социальном страховании».

В ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные, прежде всего, на недопущение уменьшения социальных выплат на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком до достижения им возраста 1 года, если получатель социальной выплаты возобновляет трудовую или предпринимательскую деятельность в этот период.

Кроме того, принят ряд поправок по законодательному урегулированию процедуры взыскания задолженности по социальным отчислениям в части обязательного представления работодателем в соответствующие органы списков лиц, в пользу которых взыскивается задолженность, а также установления ответственности за неисполнение данного требования.

Сопутствующим законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в 4 кодекса и 17 законов.

В частности, поправками устанавливается новый механизм обеспечения инвалидов техническими вспомогательными средствами, специальными средствами передвижения, а также санаторно-курортным лечением, социальными услугами индивидуального помощника и специалиста жестового языка. Новый механизм предоставляет возможность самостоятельного выбора и покупки на создаваемом портале социальных услуг необходимого получателю услуг товара (услуги) и гарантированной оплаты местным исполнительным органом средней минимальной цены товара (услуги).