В Ашхабаде обсуждены пути активизации туркмено-грузинского взаимодействия

CA-NEWS (TM) - 12 ноября в МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией МИД Грузии во главе с заместителем министра иностранных дел Михаилом Нинуа, сообщает сайт внешнеполитического ведомства страны.

В ходе переговоров стороны обсудили аспекты диверсификации туркмено-грузинского взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. Был отмечен позитивный опыт сотрудничества на платформе авторитетных международных организаций, а также между парламентами двух стран.

В контексте обсуждения перспектив торгово-экономического партнёрства была подчеркнута роль туркмено-грузинской Межправкомиссии в придании действенного импульса двустороннему сотрудничеству.

Как отмечалось, накануне в Ашхабаде состоялась встреча Рабочей группы по вопросам торговли, созданной в рамках деятельности Межправкомиссии. В этой связи стороны обозначили приоритетные сферы сложения интересов, в числе которых топливно-энергетический и транспортно-коммуникационный комплексы, а также рассмотрели другие перспективные направления партнёрства.

В завершение была выражена обоюдная заинтересованность в активизации туркмено-грузинского многоаспектного диалога.