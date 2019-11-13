Монголия и Казахстан расширяют сотрудничество в сфере образования

CA-NEWS (MNG) - 12 ноября министр образования, культуры, науки и спорта Ё.Баатарбилэг встретился с послом Казахстана в Монголии Жалгасом Адильбаевым.

Стороны подчеркнули, что двустороннее сотрудничество в сфере образования имеет давнюю историю и в последние годы оно расширяется и укрепляется. В частности, стороны заключили соглашение о взаимном принятии документов об образовании и академических званий и степеней, а также количество студентов, обучающихся с казахстанской стипендией, было увеличено до 25.

Министр выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству в сфере образования, особенно в плане совершенствования плана, учебных программ и правовой среды для обучения учителей дошкольного и специального образования и их подготовки в короткие и длительные сроки.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о возможностях сотрудничества, таких как проведение совместных исторических и археологических исследований, взаимная публикация работ ученых, совместная практика в области искусства и спорта, а также обмен опытом.