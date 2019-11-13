В МИД Туркменистана обсуждены вопросы сотрудничества с «Deutsche Bank»

CA-NEWS (TM) - 12 ноября в МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией ведущего немецкого банковского концерна «Дойче Банк АГ» (Deutsche Bank) во главе с главным исполнительным директором, управляющим директорами регионального управления по Центральной и Восточной Европе Йоргом Бонгартцом, сообщает пресс-служба МИД.

В ходе переговоров стороны отметили успех многолетнего сотрудничества между Туркменистаном и «Дойче Банком АГ» и обсудили ключевые аспекты взаимодействия. Была затронута тема партнёрства с немецкими компаниями и роль туркмено-германской Межправительственной рабочей группы по экономике в контексте дальнейшего продвижения совместных проектов.

Стороны говорили о позитивных преобразованиях в финансово-банковском секторе Туркменистана и значимости цифровизации в этой отрасли, с учетом международных норм и привлечением лучших международных практик. В этой связи, также обсуждалось сотрудничество в области международных механизмов по борьбе с финансовыми преступлениями.