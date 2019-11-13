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  13 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Нижняя палата парламента Таджикистана обсудит поправки к очередному инвестиционному соглашению

CA-NEWS (TJ) -  Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана рассмотрит поправки к инвестиционному соглашению по проекту строительства завода по производству пассажирского и грузового транспорта и создания Центра технического обслуживания.

Как сообщил «Авеста» начальник пресс-службы нижней палаты парламента Мухаммадато Султонов, в повестку заседании сессии парламента, которое состоится сегодня, 13 ноября, включены девять вопросов различного характера, в том числе, финансового.

Депутаты, в частности, рассмотрят поправки в законы РТ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О профессиональных союзах», «Об ассоциации водопользователей» и Градостроительный кодекс.

Также депутаты Маджлиси намояндагон обсудят вопрос о внесении изменения в закон «О государственной службе».

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