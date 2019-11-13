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  13 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Петербурге мошенницу из Узбекистана задержали во время родов

CA-NEWS (UZ) -  В Петербурге находящаяся в розыске мошенница из Узбекистана рожала под конвоем.

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 27-летняя мигрантка из Узбекистана поступила в роддом Петербурга на Малой Балканской улице 12 ноября с родовыми схватками. Ее забрали из квартиры на Пулковской улице.

Медики подали в полицию сообщение о постановке на учет иностранки. И тут выяснилось, что женщина с 22 декабря 2018 года находится в розыске по запросу МВД Узбекистана. На родине ее обвиняют в мошенничестве в крупном размере, санкция – до 10 лет.

В роддоме выставлен пост полиции: после выписки молодую маму заберут.

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