В Петербурге мошенницу из Узбекистана задержали во время родов

CA-NEWS (UZ) - В Петербурге находящаяся в розыске мошенница из Узбекистана рожала под конвоем.

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 27-летняя мигрантка из Узбекистана поступила в роддом Петербурга на Малой Балканской улице 12 ноября с родовыми схватками. Ее забрали из квартиры на Пулковской улице.

Медики подали в полицию сообщение о постановке на учет иностранки. И тут выяснилось, что женщина с 22 декабря 2018 года находится в розыске по запросу МВД Узбекистана. На родине ее обвиняют в мошенничестве в крупном размере, санкция – до 10 лет.

В роддоме выставлен пост полиции: после выписки молодую маму заберут.