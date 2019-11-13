В Алматы состоится центральноазиатский турнир по киберспорту

CA-NEWS (KZ) - Лучшие геймеры из Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана встретятся на киберспортивном турнире World Electronic Sports Games 2019 Central Asia, который пройдет в Алматы 16-17 ноября, передает orient.tm.

В программу игр вошли четыре традиционные дисциплины: Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), Dota 2, StarCraft II, Pro Evolution Soccer 2020.

Первенство станет квалификационной площадкой для участия в более серьезном состязании в Малайзии. Два победителя по дисциплинам CS:GO и Dota 2, а также сильнейшие по дисциплинам StarCraft II и Pro Evolution Soccer 2020 получат путевку на отборочный этап среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который состоится с 2 по 5 января 2020 года в Куала-Лумпуре.

На региональной кибер-схватке в Казахстане Туркменистан представят:

• В дисциплине CS:GO – команда «Galkynyş»

• В дисциплине Dota 2 — состав «Gravity»

• В дисциплине PES 2020 — игрок Ариф Гусейнов.

Команда «Galkynyş» является победительницей национальных отборочных игр, участницей WESG 2018 Central Asia и ашхабадской Азиады-2017. В минувшем октябре (третий год подряд) «Galkynyş» удостоился чемпионского титула WESG Turkmenistan в дисциплине Counter Strike:Global Offence.