В Таджикистане около 14 тыс девушек в возрасте от 15 до 19 лет сделали аборты в месяц

CA-NEWS (TJ) - В этому году около 14 тыс. жительниц Таджикистана, в том числе около одной тысячи девушек в возрасте от 15 до 19 лет, прервали нежелательную беременность путем аборта.

Минздрав Таджикистана считает, что это тревожная статистика, несмотря на то, что эти показатели намного ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает asia-times.org.

Врачи предупреждают, что аборт в юном возрасте приводит к более тяжелым осложнениям, чем в более зрелом возрасте. В Таджикистане многие молодые девушки прерывают беременность потому, что сохранение девичьей невинности до брака считается одним из важнейших условий для вступления в брачный союз. Отсутствие признаков невинности на следующее утро после свадьбы может стать причиной развода молодоженов и обернуться серьезными проблемами для женщины и ее семьи.

Азиза - вымышленное имя несовершеннолетней девушка, которая год назад забеременела от молодого соблазнителя и прервала нежелательную беременность путем аборта, боясь общественного порицания. О своей беременности 16-летняя девушка узнала во время медосмотра старшеклассниц. Родители Азизы давно расстались, она учится в интернате для несовершеннолетних сирот.«Я училась в 9-м классе. У меня не было другого выхода, кроме аборта – у нас нет своего жилища. Я сделала аборт на 14-й неделе. Ведь у нас если девушка «нагуляла» внебрачного ребенка – это позор на всю жизнь», - говорит Азиза,

Сексуальные отношения считаются табу для незамужних девушек в Таджикистане, поэтому многие родители стараются скрывать беременность незамужней дочери и часто делают аборт втайне от всех. Случаи рождения ребенка вне брака порицаются обществом, для родителей таких девушек это большой позор.

По словам Раджабгул Ятимовой, врача-гинеколога с 40-летним опытом работы, несмотря на то, что в школьной программе предусмотрены занятия о сексуальном воспитании, случаев прерывания подростками нежелательной беременности путем аборта по-прежнему немало. «Эти девушки ничего не знают о репродуктивном здоровье, многие из них сироты или из необеспеченных семей. О своей беременности они чаще всего узнают после посещения гинеколога», говорит она.

По словам врача, большинство девушек из-за боязни родительского гнева не обращаются к гинекологам и в центры репродуктивного здоровья, и обращаются к частным лицам. Они не думают о том, что последствия могут быть необратимыми и привести к бесплодию, сокрушается врач-гинеколог.

Мунира Ганизода, директор Национального центра репродуктивного здоровья Минздрава Таджикистана, в беседе с радио Озоди сообщила, что в стране действуют более 20 центров репродуктивного здоровья для несовершеннолетних. Как сообщили в Минобрнауке, в 3-4 классах детей обучают здоровому образу жизни, для старшеклассников, кроме обязательных предметов (биология и анатомия) в рамках урока «Культура семьи» предусмотрено обучение на тему репродуктивного здоровья.

Однако, по словам экспертов, в школах предпочитают не рассказывать детям о сексуальных отношениях и о прерывании нежелательной беременности путем аборта.

Таджикские женщины, по словам экспертов, прибегают к абортам по нескольким причинам: экономические факторы, миграция мужей и неудовлетворительные условия жизни. Во многих случаях женщины идут на аборт осознанно. Неофициальных абортов делается намного больше, считают эксперты.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире производится свыше 50 млн абортов. Более половины 9-миллионного населения Таджикистана составляют женщины, из которых 2 млн – женщины репродуктивного возраста.​