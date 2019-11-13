Граждане Таджикистана и Кыргызстана пострадали при ДТП в Карагандинской области

- Казахстан, происшествия
- 16:07, 13 ноября 2019
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CA-NEWS (KZ) - Граждане Таджикистана и Кыргызстана пострадали в столкновении маршрутного рейсового автобуса с грузовиком возле Балхаша на трассе Алматы-Екатеринбург, сообщили казахстанские СМИ.
Четверо пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии - у них диагностированы сотрясения, переломы ног и грудной клетки. В крайне тяжелом состоянии находится один, рассказали в пресс-службе управления здравоохранения РК.
Предполагаемым виновником аварии оказался 38-летний гражданин Кыргызстана. В полиции восстановили хронологию событий. Выяснилось, что иностранец не держал дистанцию между автобусом и ехавшим впереди грузовиком. В итоге он врезался в прицеп грузового "Volvo".
За рулем грузовика сидел житель Алматинской области. Автобус ехал в сторону Алматы.