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  13 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Граждане Таджикистана и Кыргызстана пострадали при ДТП в Карагандинской области

CA-NEWS (KZ) -  Граждане Таджикистана и Кыргызстана пострадали в столкновении маршрутного рейсового автобуса с грузовиком возле Балхаша на трассе Алматы-Екатеринбург, сообщили казахстанские СМИ.

Четверо пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии - у них диагностированы сотрясения, переломы ног и грудной клетки. В крайне тяжелом состоянии находится один, рассказали в пресс-службе управления здравоохранения РК.

Предполагаемым виновником аварии оказался 38-летний гражданин Кыргызстана. В полиции восстановили хронологию событий. Выяснилось, что иностранец не держал дистанцию между автобусом и ехавшим впереди грузовиком. В итоге он врезался в прицеп грузового "Volvo".

За рулем грузовика сидел житель Алматинской области. Автобус ехал в сторону Алматы.

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