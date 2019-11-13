Узбекистанцы сыграли хит Шакиры тапочками по канализационным трубам (видео)

CA-NEWS (UZ) - Узбекская группа Blueman выступила на международном конкурсе талантов Central Asia Got Talent с нестандартным номером. Музыканты исполнили трек певицы Shakira – Waka Waka и Europe - The Final Countdown с помощью тапок на пластиковых канализационных трубах.

Как сообщили местные СМИ, свою версию инструмента юные узбекистанцы изобрели самостоятельно из подручных средств.

Напомним, что Central Asia Got Talent - шоу талантов, покорившее сердца людей в более чем 70 странах мира и дает шанс обычным людям из Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан) показать свои уникальные способности, вне зависимости от их возраста и рода таланта.

Победитель шоу получает славу, признание миллионов зрителей и крупный денежный приз.

В апреле 2014 года формат Got Talent был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный телевизионный формат в мире. К тому времени телеконкурсы по франшизе выходили в 58 странах.

Central Asia’s Got Talent – шоу талантов, запущенное специально для жителей Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Проект состоит из 5 этапов - кастинг, открытые прослушивания, четвертьфиналы, полуфиналы и Гранд финал.

На первом этапе производится сбор заявок от потенциальных участников шоу. Далее следуют этапы отбора, которые состоятся во всех четырех странах участниках проекта. Помимо главного победителя шоу, также будут определены чемпионы от каждой страны, которые получат денежную награду.

Central Asia’s Got Talent транслируется в 4 странах на таких телеканалах, как «Хабар», «Zoʻr TV», «Общественный Первый Канал» и «ТВ Сафина».