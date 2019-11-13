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  13 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В магазине Ашхабада отказались продавать продукты женщинам из регионов

CA-NEWS (TM) -  12 ноября продавцы госмагазина «Каракум», расположенного в 30-м микрорайоне Ашхабаде, прогнали стоящих в очереди работниц городского коммунального хозяйства, сообщают «Хроники Туркменистана».

Женщины не смогли предоставить им столичную прописку и справки из домоуправления. Одна из женщин из Дашогузского велаята, другая — из Туркменабада.

— В регионах работы нет. Здесь мы работаем полулегально, хотя и в государственной организации. Снимаем квартиру. Часто приходится платить взятки инспекторам и проверяющим. Поэтому стараемся экономить на еде, покупая ее в госмагазинах. Теперь нас лишили этой возможности, – рассказала одна из женщин.

Очереди у магазинов собираются во время продажи дефицитных продуктов питания: муки, хлеба, яиц, растительного масла. Как правило, у госмагазинов дежурят полицейские.

Ранее издание сообщало, что в попытках заработать продукты из госмагазинов перепродают безработные.

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