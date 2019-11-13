Узбекистан намерен принять соглашение с Турцией об упрощенном таможенном коридоре

CA-NEWS (UZ) - 11-12 ноября текущего года в Ташкенте состоялось первое заседание Объединенного таможенного совета руководителей таможенных служб Узбекистана и Турции.

В Узбекистан прибыла делегация Турции во главе с заместителем министра торговли - руководителем таможенной службы Ризы Туна Турагай.

Как сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета, в первый день визита были проведены рабочие встречи с участием экспертов из обеих стран, где обсуждались важные вопросы повестки дня первого Объединенного таможенного совета.

12 ноября 2019 года состоялось основное мероприятие визита – первое заседание Объединенного таможенного совета руководителей таможенных служб Узбекистана и Турции с участием председателя Государственного таможенного комитета Муротжоном Азимовым и заместителя министра торговли - руководителя таможенной службы Турции Ризы Туна Турагай.

Узбекская сторона вышла с инициативой заключить соглашения между таможенными службами обеих стран о представлении и об обмене предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, а также о методическом и информационном сотрудничестве в области статистики.

Было также отмечено, что необходимо начать необходимые процедуры для внутреннего согласования проекта международного соглашения между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Турецкой Республики о создании упрощенного таможенного коридора.

Стороны договорились разработать Дорожную карту для определения приоритетов сотрудничества на 2020 год в целях систематизации их реализации.

По итогам встречи руководители таможенных служб Узбекистана и Турции подписали протокол первого Объединенного таможенного совета.

По итогам 10 месяцев 2019 года объем двусторонней торговли составил почти $1,97 миллиарда. А это на 26,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.