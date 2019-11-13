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  13 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Таджикистана встретился с экс-президентом Афганистана

CA-NEWS (TJ) -  13 ноября во Дворце нации президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял бывшего президента Афганистана Хамида Карзая, прибывшего в Таджикистан с дружественным визитом, сообщает пресс-служба президента РТ.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с развитием и расширением отношений дружбы и добрососедства между Таджикистаном и Афганистаном.

Было подчеркнуто, что для защиты стабильности и спокойствия в регионе, утверждения культуры толерантности и предотвращения нежелательных явлений в обществе, таких, как терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков, необходимо активно использовать все существующие возможности и ресурсы.

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